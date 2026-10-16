छत्तीसगढ़ में SIR के बाद 24 लाख नाम हटे, पात्र मतदाताओं को जोड़ने 33 जिलों में 27 हजार BLO तैनात, हर बुधवार-गुरुवार लगेंगे शिविर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश में कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे, इसके लिए निर्वाचन विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों को मैदान में उतार दिया है। विशेष अभियान के तहत जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। इस माह प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को सभी मतदान केंद्रों पर और शुक्रवार व शनिवार को चिन्हित स्कूलों-कॉलेजों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं।
विभाग ने प्रदेश के 33 जिला निर्वाचन अधिकारियों, 90 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 377 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 2719 बूथ स्तरीय पर्यवेक्षकों और 27,196 बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की ड्यूटी लगाई है। ये अधिकारी-कर्मचारी पात्र मतदाताओं को नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 भरने में सहायता करेंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने पर आपत्ति के लिए फार्म-7 और नाम-पते में सुधार, निवास स्थान बदलने सहित अन्य संशोधनों के लिए फार्म-8 की सुविधा दी जा रही है।
मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों और आवेदन भरने में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अभियान के दौरान मतदाता सूची से अलग-अलग कारणों से हटाए गए नामों का भी दोबारा सत्यापन किया जाएगा। बूथ लेवल अधिकारियों को फार्म-6 भरवाने और अपने क्षेत्र में मतदाताओं का सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद 24,99,823 मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हो गए थे।
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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए नागरिक ECI NET मोबाइल ऐप और आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी को फार्म-6 देकर आवेदन कर सकते हैं।