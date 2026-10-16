छत्तीसगढ़ में SIR के बाद 24 लाख नाम हटे, पात्र मतदाताओं को जोड़ने 33 जिलों में 27 हजार BLO तैनात, हर बुधवार-गुरुवार लगेंगे शिविर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश में कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे, इसके लिए निर्वाचन विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों को मैदान में उतार दिया है। विशेष अभियान के तहत जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। इस माह प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को सभी मतदान केंद्रों पर और शुक्रवार व शनिवार को चिन्हित स्कूलों-कॉलेजों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं।

33 जिलों में 27 हजार से ज्यादा बीएलओ तैनात विभाग ने प्रदेश के 33 जिला निर्वाचन अधिकारियों, 90 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 377 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 2719 बूथ स्तरीय पर्यवेक्षकों और 27,196 बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की ड्यूटी लगाई है। ये अधिकारी-कर्मचारी पात्र मतदाताओं को नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 भरने में सहायता करेंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने पर आपत्ति के लिए फार्म-7 और नाम-पते में सुधार, निवास स्थान बदलने सहित अन्य संशोधनों के लिए फार्म-8 की सुविधा दी जा रही है।