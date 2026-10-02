CG Weather: छत्तीसगढ़ में मानसून की वापसी के संकेत, अगले 24 घंटे में परिस्थितियां होंगी अनुकूल, मौसम विभाग का अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में प्रदेश के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। अगले दो दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। शुक्रवार को बीजापुर को छोड़कर सभी जिलों में मौसम शुष्क रहा।

बीजापुर में बहुत हल्की वर्षा हुई। राजधानी में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश में किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है।