छत्तीसगढ़ में 11 हजार से ज्यादा युवाओं को मिलेगी नौकरी, दिग्गज कंपनियां करेंगी सीधी भर्ती, सीएम साय बांटेंगे ऑफर लेटर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रायपुर में 7 और 8 अक्टूबर को अवसर मिलेगा। दसवीं-बारहवीं पास से लेकर आइटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, स्नातक और एमबीए-एमसीए युवाओं के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में नौकरियां उपलब्ध रहेंगी। चयनित युवाओं को मेले के दूसरे दिन 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ऑफर लेटर वितरित करेंगे।

11,500 से अधिक रिक्त पदों पर मिलेगी नौकरी कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा दो दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन बूढ़ापारा स्थित सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है। रायपुर में सहायक संचालक केदार पटेल ने बताया कि अब तक 85 कंपनियों और प्लेसमेंट एजेंसियों से 11,500 से अधिक रिक्त पदों की जानकारी मिली है। अन्य कंपनियों से भी संपर्क जारी है, जिससे उपलब्ध अवसरों की संख्या और बढ़ने की संभावना है।

राष्ट्रीय स्तर की निजी कंपनियों होंगी शामिल इस मेले के माध्यम से स्थानीय कंपनियों के साथ राष्ट्रीय स्तर की निजी कंपनियों को एक मंच पर लाया जा रहा है। रोजगार मेले के लिए क्वेस कार्प, रैंडस्टैड इंडिया, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स-सतलज टेक्सटाइल्स, वर्द्धमान टेक्सटाइल्स, जेनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरटेल पेमेंट बैंक जैसी कंपनियों ने रिक्तियां उपलब्ध कराई हैं। इनके अलावा इंस्टाकार्ट, स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल, स्वतंत्र माइक्रोफिन, एनआइआइटी, आइसेक्ट, शांता टेक्नो, राजत इक्विपमेंट्स और फर्स्ट फ्लाई कॉर्पोरेट भी इनमें शामिल हैं। ई-रोजगार पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन रोजगार मेले की आवेदन और चयन प्रक्रिया को आसान बनाने ई-रोजगार पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। इच्छुक युवा www.erojgar.cg.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर घर बैठे उपलब्ध पदों की जानकारी देख सकते हैं और योग्यता अनुसार आवेदन कर सकते हैं। युवाओं का पंजीयन सात अक्टूबर तक होगा।