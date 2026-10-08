CG Weather 8 October: मानसून की विदाई के बाद भी बदला छत्तीसगढ़ का मिजाज, रायपुर में आंधी-बारिश का अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। मानसून की विदाई के बाद भी प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। बुधवार को उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बादल बरसे, जबकि रायपुर में गर्मी बनी रही। मानसून की वापसी रेखा रायपुर से होकर गुजर रही है, जिससे मौसम में बदलाव का असर दिखाई दे रहा है। रायपुर में गुरुवार को आंशिक बादल, बारिश या गरज-चमक के साथ अंधड़ की संभावना है।

राजधानी का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक है। दूसरी ओर पेंड्रारोड में रात सबसे ठंडी रही और न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री पर पहुंच गया। बलरामपुर के चांदो और कबीरधाम के पिपरिया में तीन-तीन सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले दो दिन प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवा की संभावना जताई है। एक-दो स्थानों पर वज्रपात की चेतावनी भी है।