MP Weather Update: जबलपुर-रीवा समेत 12 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए चेतावनी जारी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन के असर से पूर्वी हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के 10 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने गुरुवार को जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के 12 प्रमुख जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में गर्जना और तेज हवाओं के साथ पानी गिरने की संभावना है। 9 अक्टूबर को भी जारी रहेगा असर, फिर साफ होगा मौसम मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 9 अक्टूबर को भी पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, शहडोल और अनूपपुर में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसके बाद यह मौसमी सिस्टम धीरे-धीरे प्रभावहीन हो जाएगा। 10 अक्टूबर के बाद कैसा रहेगा प्रदेश का मिजाज? मौसम वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार नायक के मुताबिक, 7 दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार 10 अक्टूबर से पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क हो जाएगा। 10 से 12 अक्टूबर के दौरान पूरे राज्य (पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों) में आसमान साफ रहेगा।