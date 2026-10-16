CG Weather: बस्तर समेत कई जिलों में अगले 5 दिनों तक बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं के आसार, मौसम विभाग की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में अगले पांच दिनों तक दक्षिणी हिस्से के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवा, वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 17 अक्टूबर को भी प्रदेश के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी दी है।

शुक्रवार को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। सबसे अधिक नौ सेंटीमीटर वर्षा छिंदगढ़ में हुई। बड़े बचेली, दंतेवाड़ा और कुआकोंडा में दो-दो सेंटीमीटर, जबकि कटेकल्याण में एक सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। रायपुर में सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक तापमान रायपुर में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री रहा, जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 19 डिग्री पेंड्रारोड में दर्ज किया गया।