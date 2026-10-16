छत्तीसगढ़ के सड़कों की बदलेगी तस्वीर... सड़क-पुलों पर खर्च होंगे ₹244 करोड़, शहर से गांव तक मजबूत होगी कनेक्टिविटी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राजधानी रायपुर में यातायात की बाधाएं दूर करने के लिए फुंडहर चौक पर 29.80 करोड़ रुपये की लागत से ओवरपास बनाया जाएगा। वहीं, रायपुरा चौक फ्लाईओवर के दोनों ओर 3.66 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड का 14.97 करोड़ रुपये से चौड़ीकरण होगा।

इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में 243.81 करोड़ रुपये के 18 सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों की निविदाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें 12 पुल और छह सड़क निर्माण व उन्नयन कार्य शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग ने चयनित एजेंसियों को शीघ्र कार्यादेश जारी कर निर्माण शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।