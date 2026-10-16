छत्तीसगढ़ के सड़कों की बदलेगी तस्वीर... सड़क-पुलों पर खर्च होंगे ₹244 करोड़, शहर से गांव तक मजबूत होगी कनेक्टिविटी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राजधानी रायपुर में यातायात की बाधाएं दूर करने के लिए फुंडहर चौक पर 29.80 करोड़ रुपये की लागत से ओवरपास बनाया जाएगा। वहीं, रायपुरा चौक फ्लाईओवर के दोनों ओर 3.66 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड का 14.97 करोड़ रुपये से चौड़ीकरण होगा।
इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में 243.81 करोड़ रुपये के 18 सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों की निविदाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें 12 पुल और छह सड़क निर्माण व उन्नयन कार्य शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग ने चयनित एजेंसियों को शीघ्र कार्यादेश जारी कर निर्माण शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।
लोक निर्माण विभाग की निविदा समिति ने 12 अक्टूबर को आयोजित बैठक में इन कार्यों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मजबूत सड़क और पुल नेटवर्क से व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार के अवसरों तक लोगों की पहुंच आसान होगी। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं।
स्वीकृत कार्यों में बस्तर संभाग के दूरस्थ क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। बीजापुर जिले में कुटरू-गुटमांगी मार्ग पर इंद्रावती नदी में उच्चस्तरीय पुल और पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 36.06 करोड़ रुपये की निविदा मंजूर की गई है।
वहीं, हांदावाड़ा नदी पर पुल निर्माण के लिए 5.73 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बस्तर जिले में भंवरडीह नदी और मांढेर नाला पर भी उच्चस्तरीय पुल बनाए जाएंगे। राजनांदगांव, कोंडागांव, केसीजी और कांकेर में भी नए पुल का निर्माण होगा।
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जांजगीर-चांपा जिले में देवरी-तनौद-भुईगांव-शुक्लाभाठा-ससहा मार्ग के 17.40 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 31.08 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सूरजपुर में 16.85 किलोमीटर रिंग रोड के सुदृढ़ीकरण पर 16.09 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
रायपुर और बेमेतरा जिलों में भी सड़क निर्माण एवं उन्नयन के कार्य किए जाएंगे। सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं से शहरी यातायात बेहतर होने के साथ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बारहमासी आवागमन मजबूत होगा। इससे किसानों, विद्यार्थियों और मरीजों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।