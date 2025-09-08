CG Weather: बारिश से रायपुर में व्यवस्थाओं की खुली पोल, तीन घंटे तक अंधेरे में डूबा रहा शहर

मेरी खबरें
    CG Weather Update: बारिश होते ही शहर की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त नजर आई। संतोषी नगर, रायपुरा, गुढ़ियारी समेत कई क्षेत्रों में सड़कें लबालब भर गईं। आलम यह था कि लोग घुटनों से ऊपर भरे पानी में अपने वाहन चलाने को मजबूर थे। बिजली कटौती का असर शहर की पेयजल व्यवस्था पर पड़ा। शाम बिजली जाते ही फिल्टर प्लांट सहित सभी संबंधित पानी के प्लांट बंद हो गए।

    By Saurab Mishra
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 08:16:30 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 08:36:35 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी में रविवार की शाम हुई बारिश ने पूरे शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। बिजली विभाग ने बारिश के कारण सुरक्षा का हवाला देते हुए आधे शहर की बिजली काट दी, जिससे लाखों लोग तीन घंटे से अधिक अंधेरे में परेशान रहे।

    बिजली गुल होने का सीधा असर शहर की पेयजल आपूर्ति पर पड़ा। इसके चलते फिल्टर प्लांट बंद हो गए और सोमवार सुबह शहर की 42 टंकियों से पानी की सप्लाई प्रभावित रहने की आशंका है। वहीं जल निकासी की बदहाल व्यवस्था के कारण सड़कें दरिया बन गईं, जिससे शहर में जगह-जगह जाम की स्थिति बनी रही। लोगों को घुटनों तक भरे पानी से गुजरने पर मजबूर होना पड़ा। IMD Raipur ने पूरे प्रदेश भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में भारी बारिश के साथ मेघगर्जन का अलर्ट भी जारी किया है।

    कई इलाकों की बिजली गुल

    रविवार शाम को जैसे ही मौसम ने करवट ली और बारिश शुरू हुई तो कई हिस्से में बिजली कट गई। सिविल लाइन, टिकरापारा, सिद्धार्थ चौक, संतोषी नगर, पचपेड़ी नाका, भाटागांव, पुरानी बस्ती और सुंदर नगर समेत दर्जनों इलाकों में आपूर्ति ठप हो गई। वहीं कई प्रमुख सड़कों की स्ट्रीट लाइटें तक बंद हो गईं, जिससे राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ा। बिजली विभाग ने एहतियातन कटौती का दावा किया, लेकिन इस कटौती ने लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी। घरों में अंधेरे से लोग घंटों तक परेशान रहे।

    बिजली कटौती का असर पेयजल पर

    बिजली कटौती का असर शहर की पेयजल व्यवस्था पर पड़ा। शाम छह बजे बिजली जाते ही फिल्टर प्लांट सहित सभी संबंधित पानी के प्लांट बंद हो गए। नगर निगम के अभियंताओं के अनुसार बिजली की लंबी कटौती के कारण देर रात तक शहर की 42 पानी की टंकियों को भरा नहीं जा सका। इसके परिणामस्वरूप सोमवार की सुबह शहरभर में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी, जिससे लोगों को दिन की शुरुआत में ही पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा।

    इधर बारिश होते ही शहर की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त नजर आई। संतोषी नगर, रायपुरा, गुढ़ियारी समेत कई क्षेत्रों में सड़कें लबालब भर गईं। आलम यह था कि लोग घुटनों से ऊपर भरे पानी में अपने वाहन चलाने को मजबूर थे।

