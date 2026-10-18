CG Weather: छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन बदला रहेगा मौसम, बालोद-धमतरी समेत 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक दक्षिणी हिस्से में मौसम (CG Weather Forecast) बदला हुआ रह सकता है। मौसम विभाग ने बालोद, धमतरी, गरियाबंद समेत 10 जिलों में हल्की बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट (IMD Rain Alert) जारी किया है। राजधानी रायपुर में तेज बारिश के आसार नहीं हैं। 18 अक्टूबर को शाम के समय बादल छाने का अनुमान है।

दक्षिण से आ रही नमी, हल्की बारिश के आसार मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण छत्तीसगढ़ में नमी पहुंच रही है। इसके असर से प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में हल्की बारिश हो सकती है। शनिवार को भी प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश दर्ज की गई। शनिवार को कहां कितनी बारिश शनिवार को जशपुर जिले के पत्थलगांव और कुनकुरी में 3-3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में 1 सेंटीमीटर बारिश हुई। प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस रायपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रहा।