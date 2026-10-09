CG Weather 9 October: छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम, मानसून की विदाई के बीच बारिश का अलर्ट जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह विदाई की ओर बढ़ गया है, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आठ अक्टूबर को दक्षिण-पश्चिम मानसून प्रदेश के कुछ और हिस्सों से वापस लौट गया। पिछले 24 घंटे में उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवा और मेघगर्जन हुई।

कुछ जगहों पर बारिश की संभावना कुसमी में 50-50 मिमी बारिश दर्ज की गई। चांदो में 30, जबकि लाभांडी, रामचंद्रपुर, बेलतरा और दुर्ग में 20-20 मिमी बारिश हुई। केशकाल, मैनपाट और ससनोसट में एक-एक मिमी बारिश दर्ज की गई। विभाग ने शुक्रवार को एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद अगले दो दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। गुरुवार को रायपुर में दिन का तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक रहा।