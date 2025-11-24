CG Weather Update: अभी प्रदेश का मौसम शुष्क, दो दिन बाद गिरेगा पारा; तेजी से बढ़ेगी ठंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश में ठंड की शुरुआत भले ही हल्की हुई हो, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दो दिन बाद रात के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट महसूस होगी। वर्तमान में न्यूनतम तापमान लगभग सामान्य है और अगले 48 घंटे तक इसमें खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है, जिससे ठंड का असर बढ़ जाएगा।

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को पूरे प्रदेश में मौसम पूर्णतः शुष्क रहा। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह और शाम दोनों समय आर्द्रता सामान्य से कम रही तथा दिन में हल्की गर्माहट बनी रही।

प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री माना एयरपोर्ट क्षेत्र में दर्ज किया गया, वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रहा, जहा रात में ठंडक अधिक महसूस की गई। बिलासपुर, दुर्ग, पेंड्रा रोड और जगदलपुर सहित कई शहरों में तापमान सामान्य के आसपास या थोड़ा अधिक रहा। वर्षा का किसी भी हिस्से से कोई आकड़ा प्राप्त नहीं हुआ, जिससे स्पष्ट है कि सूखे मौसम का दौर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर दिशा से ठंडी हवाए अगले दो दिनों में प्रदेश में प्रवेश करेंगी, जिससे रात का तापमान तेजी से नीचे आएगा। दिन का तापमान हालांकि लगभग स्थिर रहेगा, लेकिन सुबह और देर शाम की ठंड बढ़ जाएगी।