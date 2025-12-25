CG Weather Update: इस बार टूटेगा पिछले 15 सालों के ठंड का रिकॉर्ड, IMD ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी में इस बार ठंड अपना असर दिखा रहा है। इस साल दिसंबर माह में अभी तक पारा 11.2 डिग्री तक पहुंच चुका है।अभी अगले चार दिनों में पारा दो डिग्री तक और नीचे जाने की संभावना बताई जा रही है। इस बार ठंड का रिकॉर्ड टूट सकता है।
इन आंकड़ों से साफ है कि पिछले 15-16 वर्षों में रायपुर में न्यूनतम तापमान अधिकांशतः 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहा है। कुछ वर्षों में तापमान 9 डिग्री से नीचे जरूर गया, लेकिन 1902 जैसी कड़ाके की ठंड दोबारा नहीं लौटी रही है।
हाल के वर्षों, खासकर 2022 और 2023, में न्यूनतम तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर माह में रायपुर का सामान्य औसत अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस माह की औसत वर्षा 6.9 मिमी होती है, जबकि वर्षा के दिनों की औसत संख्या मात्र 0.3 दिन है। यानी दिसंबर आमतौर पर शुष्क और ठंडा रहता है।
मौसम विज्ञानिक एचपी चंद्रा के अनुसार इसकी बड़ी वजह ला नीना की सक्रियता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जब एल नीनो (अलनीना) प्रभावी होता है, तब ऋतुएं असंतुलित हो जाती हैं, जबकि ला नीना के सक्रिय रहने पर मौसम अपेक्षाकृत संतुलित रहता है। वर्तमान वर्ष में ला नीना की प्रबलता अनुकूल रहने के कारण ठंड सहित अन्य ऋतुएं भी सामान्य या सामान्य से अधिक अनुकूल बनी हुई हैं। इसी कारण प्रदेश पर पश्चिमी विक्षोभ का असर भी सीमित नजर आ रहा है।
पिछले 15 वर्षों में दिसंबर का न्यूनतम तापमान
|वर्ष
|तापमान (°C)
|2025
|11.4
|2024
|9.8
|2023
|12.2
|2022
|12.8
|2021
|9.2
|2020
|10.5
|2019
|9.6
|2018
|8.9
|2017
|11.3
|2016
|11.0
|2015
|10.7
|2014
|9.2
|2013
|11.9
|2012
|9.2
|2011
|9.7
|2010
|9.5
|2009
|11.5
यह भी पढ़ें- Cold Wave का कहर: भयकंर ठंड से कांपा उत्तर भारत, कश्मीर-हिमाचल में बर्फबारी से बढ़ी सर्दी... IMD का अलर्ट
रायपुर के मौसम इतिहास में कड़ाके की ठंड के कई रिकार्ड दर्ज हैं। 29 दिसंबर 1902 को राजधानी में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इससे भी सख्त रिकार्ड 23 दिसंबर 1902 का है, जब तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। यह रिकॉर्ड आज भी अटूट बना हुआ है।
राजधानी सहित पूरे छत्तीसगढ़ में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में शीतलहर का प्रभाव देखा जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के अनुसार फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क है, लेकिन न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट के कारण ठंड का अहसास ज्यादा हो रहा है।
यह भी पढ़ें- MP Weather Update: इंदौर में टूटा 67 साल का रिकॉर्ड... IMD की चेतावनी, जनवरी में और बढ़ेगी ठंड
बुधवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम है। सुबह 8.30 बजे सापेक्ष आद्रता 82 प्रतिशत और शाम 5.30 बजे 48 प्रतिशत दर्ज की गई। दिनभर आसमान लगभग साफ रहा और औसत पवन गति 2 किमी प्रतिघंटा रही।
प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रहा। माना एयरपोर्ट पर न्यूनतम 8.9 डिग्री, बिलासपुर में 10.6 डिग्री, पेंड्रारोड में 9 डिग्री और जगदलपुर में 10.1 डिग्री दर्ज किया गया।
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि प्रदेश के एक-दो पॉकेट में शीतलहर चल सकती है। अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट आने की संभावना है, इसके बाद तापमान में खास बदलाव नहीं होगा।
रायपुर शहर में 25 दिसंबर को आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। ठंडी सुबह और रातों के चलते लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं।