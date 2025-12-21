CG Weather Update: रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में रविवार को सुबह के समय कुहासा छाया रह सकता है। शहर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 28 डिग्री सेल्सियस और 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर और बिलासपुर संभाग के एक-दो स्थानों पर अगले दो दिनों तक घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की है।

उत्तर छत्तीसगढ़ में घना कोहरा वहीं, उत्तरी छत्तीसगढ़ में शनिवार सुबह घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को प्रभावित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में दृश्यता शून्य हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में 10 से 15 मीटर की दूरी पर भी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिख रही थीं। इस स्थिति के कारण सड़कों पर आवाजाही में कमी आई, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोपहर 12 बजे के आसपास कोहरा छंटने पर धूप का अनुभव हुआ।

अंबिकापुर में शनिवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, लेकिन ठंडी हवा के कारण दिन में भी राहत नहीं मिली। न्यूनतम तापमान में आधा डिग्री की गिरावट आई, जो 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जलाते नजर आए। कोहरे की जद में उत्तरी छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर-पश्चिमोत्तर दिशा से आ रही हवा के कारण कोहरा छा रहा है। मौसम विज्ञानी एएम भट्ट ने बताया कि शनिवार को इस सीजन का सबसे घना कोहरा देखा गया। अगले 24 घंटों में नए विक्षोभ के प्रभाव से गर्म हवा का प्रवाह होगा, जिससे न्यूनतम तापमान में वृद्धि की संभावना है। हालांकि, जैसे ही विक्षोभ का प्रभाव कम होगा, ठंड फिर से बढ़ेगी।