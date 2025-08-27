CG Weather Update: मौसम विभाग की चेतावनी, बस्तर संभाग के इन जिलों में 48 से 72 घंटे में मूसलाधार बारिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: ओडिशा तट से लगे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ने अगले तीन दिनों तक दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसके अतिरिक्त उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में सामान्य बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा जिलों में अगले 48 से 72 घंटे तक कई स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है। इन जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का भी अंदेशा है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की ओर से इन जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है।
दक्षिणी छत्तीसगढ़ के साथ-साथ प्रदेश के उत्तरी जिलों में भी मौसम का हाल कुछ ऐसा ही रहने की संभावना है। सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और जशपुर जिलों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। वहीं बिलासपुर, मुंगेली और कोरबा जिलों में भी कई जगहों पर अच्छी बारिश दर्ज हो सकती है।
रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद सहित दुर्ग, राजनांदगांव और कबीरधाम जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि एक-दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है।
दुर्ग में प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पेंड्रारोड व राजनांदगांव में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे ज्यादा बारिश बारसूर (190 मिमी), बास्तानार (160 मिमी), गीदम (140 मिमी), दरभा (120 मिमी), बड़े बचेली (110 मिमी) और कांकेर-लोहंडीगुड़ा (100 मिमी) में दर्ज की गई।
राजधानी रायपुर में बुधवार को आसमान सामान्यतः मेघमय रहेगा। गरज-चमक के साथ रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।