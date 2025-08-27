CG Weather Update: मौसम विभाग की चेतावनी, बस्तर संभाग के इन जिलों में 48 से 72 घंटे में मूसलाधार बारिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: ओडिशा तट से लगे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ने अगले तीन दिनों तक दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसके अतिरिक्त उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में सामान्य बारिश होने की संभावना है।

इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश मौसम विभाग के अनुसार बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा जिलों में अगले 48 से 72 घंटे तक कई स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है। इन जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का भी अंदेशा है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की ओर से इन जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है।