    CG Weather Update: बंगाल की खाड़ी से आ रही टेंशन! रायपुर से बीजापुर तक कई जिलों में अगले 3 दिनों तक IMD का अलर्ट

    CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसूनी गतिविधियां एक बार फिर तेज हो गई हैं। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और चक्रवाती परिसंचरण के असर से प्रदेश में अगले तीन दिनों तक गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 08:09:00 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 08:16:14 AM (IST)
    CG Weather Update Today: रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

    1. छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का अलर्ट
    2. रायपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश
    3. अगले तीन दिन CG में होगी भारी वर्षा

    नईदुनिया, रायपुर: छत्तीसगढ़ में मानसून (CG Weather Update) एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। बीजापुर जिले के भोपालपटनम में सबसे अधिक 5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस और बालोद में 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

    मानसून की सक्रियता (Monsoon Alert)

    उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। इसके चलते छत्तीसगढ़ में मानसूनी गतिविधियों में तेजी आई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है।

    ऑरेंज और येलो अलर्ट (IMD Alert)

    रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटों के लिए कई जिलों में अलर्ट जारी किया है।

    ऑरेंज अलर्ट: नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद, राजनांदगांव, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना।

    येलो अलर्ट: धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, जांजगीर-चांपा, दुर्ग और मुंगेली जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान।

    झमाझम बारिश वाले जिले

    पिछले 24 घंटों में बस्तर संभाग के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और बस्तर जिले में अच्छी बारिश दर्ज की गई। राजधानी रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव में भी झमाझम बारिश हुई।

    वेदर सिस्टम का प्रभाव

    मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी-पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी से जुड़े चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित हैं। यह सिस्टम अगले दो दिनों में दक्षिण ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा। इसके अलावा, एक मानसूनी ट्रफ श्रीगंगानगर, रोहतक, सिवनी और राजनांदगांव से होकर गुजर रही है।

    अगले तीन दिन का पूर्वानुमान

    अगले तीन दिनों तक छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। कई जगहों पर गरज-चमक, आकाशीय बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। रायपुर में आज आसमान बादलों से घिरा रहेगा और दिन में रुक-रुक कर बारिश की संभावना है।

