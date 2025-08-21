CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी, 16 जिलों में आंधी-तूफान का अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: छत्तीसगढ़ में मानसून ने एक बार फिर से गति पकड़ ली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के कई जिलों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवा और बारिश की संभावना है।
धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मोंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिलों में तेज आंधी और बिजली गिरने की स्थिति बन सकती है। विभाग ने किसानों और आमजनों को सचेत रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई।
मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्यप्रदेश पर बना कम दबाव क्षेत्र बुधवार सुबह कमजोर पड़ गया है, लेकिन इसके बावजूद दक्षिण-पूर्वी मध्यप्रदेश और आसपास का क्षेत्र चक्रवाती घेरे की चपेट में है।
बिजली गिरने का अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए चेतावनी दी है कि कई इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। लोगों को खुले मैदान या पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। राज्य में मानसून की सक्रियता बरकरार है।
मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि छत्तीसगढ़ और उससे लगे मध्यप्रदेश में बना कम दबाव क्षेत्र कमजोर हो गया है, लेकिन इसके प्रभाव से हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक का दौर प्रदेशभर में जारी रहेगा। रायपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव सहित मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में गुरुवार की शाम तक कई स्थानों पर मेघगर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं, बस्तर संभाग में भी कहीं-कहीं तेज बौछारें पड़ सकती हैं।
राजधानी रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार सुबह हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। दुर्ग, धमतरी और बस्तर क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कम दबाव क्षेत्र कमजोर होने के बावजूद चक्रवाती घेरा सक्रिय है, जिससे लगातार बौछारें पड़ रही हैं।