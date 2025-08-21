मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी, 16 जिलों में आंधी-तूफान का अलर्ट

    CG Weather Update: मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार को भारी बारिश के साथ मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। विभाग की ओर से 14 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।आने वाले 48 घंटों तक स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 07:50:07 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 08:36:23 AM (IST)
    CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी, 16 जिलों में आंधी-तूफान का अलर्ट
    हो सकती है भारी बारिश

    HighLights

    1. छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में आंधी-तूफान का अलर्ट
    2. पूरे प्रदेश में गुरुवार को भारी बारिश होने की संभावना
    3. अगले 48 घंटे तक ऐसा ही रह सकता है प्रदेश का मौसम

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: छत्तीसगढ़ में मानसून ने एक बार फिर से गति पकड़ ली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के कई जिलों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवा और बारिश की संभावना है।

    धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मोंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिलों में तेज आंधी और बिजली गिरने की स्थिति बन सकती है। विभाग ने किसानों और आमजनों को सचेत रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई।

    मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्यप्रदेश पर बना कम दबाव क्षेत्र बुधवार सुबह कमजोर पड़ गया है, लेकिन इसके बावजूद दक्षिण-पूर्वी मध्यप्रदेश और आसपास का क्षेत्र चक्रवाती घेरे की चपेट में है।

    बिजली गिरने का अलर्ट

    बिजली गिरने का अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए चेतावनी दी है कि कई इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। लोगों को खुले मैदान या पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। राज्य में मानसून की सक्रियता बरकरार है।

    मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि छत्तीसगढ़ और उससे लगे मध्यप्रदेश में बना कम दबाव क्षेत्र कमजोर हो गया है, लेकिन इसके प्रभाव से हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक का दौर प्रदेशभर में जारी रहेगा। रायपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव सहित मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में गुरुवार की शाम तक कई स्थानों पर मेघगर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं, बस्तर संभाग में भी कहीं-कहीं तेज बौछारें पड़ सकती हैं।

    यह भी पढ़ें: थम नहीं रहा कुत्तों का आतंक... भिलाई में एक बच्ची को कई जगह नोचा

    राजधानी समेत कई जगह झमाझम

    राजधानी रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार सुबह हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। दुर्ग, धमतरी और बस्तर क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कम दबाव क्षेत्र कमजोर होने के बावजूद चक्रवाती घेरा सक्रिय है, जिससे लगातार बौछारें पड़ रही हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.