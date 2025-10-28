मेरी खबरें
    CG Weather Update: मोंथा के प्रभाव से दक्षिण छत्तीसगढ़ में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

    मोंथा चक्रवात का असर आज दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जिलों पर नजर आएगा। मौसम विभाग की ओर से इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश के साथ मौसम सामान्य रहने की संभावना है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 08:03:41 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 08:06:30 AM (IST)
    दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना

    HighLights

    1. दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी  बारिश का अलर्ट
    2. रायपुर में हल्की बूंदा-बूंदी होने की संभावना
    3. बिलासपुर में ठंडी हवाओं से दिन में  राहत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: बंगाल की खाड़ी पर तैयार हुए चक्रवाती तूफान के सिस्टम ने प्रदेश के मध्य व दक्षिणी हिस्से में मौसम बदल दिया है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को चक्रवाती सिस्टम से दक्षिण के हिस्से में झमाझम होने की संभावना है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और एक या दो स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है।

    मौसम विभाग के अनुसार, इसके साथ ही दक्षिण छत्तीसगढ़ में ही 60-70 किमी प्रति घंटे की गति से लेकर 80 किमी प्रति घंटे की गति से तेज़ हवा चलने की संभावना है। मौसम में आया यह बदलाव 29 अक्टूबर को भी जारी रहेगा। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज़ हवा चलने की संभावना है।


    ऐसा रहेगा राजधानी का मौसम

    रायपुर शहर में मंगलवार को बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30°सेल्सियस और 25°सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

    न्यायधानी में बदला मौसम

    बिलासपुर में सोमवार को मौसम ने करवट ली। पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे और हल्की ठंडी हवाओं ने शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत दी। रात में ठंड नदारद रही और हल्की उमस बनी रही। सोमवार को बिलासपुर का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक रहा।

    बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार और बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम में आई यह ठंडक आने वाले दिनों में सर्दी की दस्तक मानी जा रही है, जिससे आमजन ने भी अपने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं।

    बदल रहा है मौसम

    बदलते मौसम ने लोगों की दिनचर्या पर असर डालना शुरू कर दिया है। सुबह-शाम लोग हल्की ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं, जबकि दिन में उमस और बीच-बीच में चल रही हवा राहत दे रही है। किसानों और यात्रियों को मौसम विभाग ने सलाह दी है कि वे अगले दो दिनों तक सतर्क रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें।

    प्रशासन की निगरानी

    मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने भी निगरानी तेज कर दी है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कांकेर और नारायणपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में सतर्कता बरतने की अपील की गई है।

