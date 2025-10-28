CG Weather Update: मोंथा के प्रभाव से दक्षिण छत्तीसगढ़ में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: बंगाल की खाड़ी पर तैयार हुए चक्रवाती तूफान के सिस्टम ने प्रदेश के मध्य व दक्षिणी हिस्से में मौसम बदल दिया है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को चक्रवाती सिस्टम से दक्षिण के हिस्से में झमाझम होने की संभावना है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और एक या दो स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, इसके साथ ही दक्षिण छत्तीसगढ़ में ही 60-70 किमी प्रति घंटे की गति से लेकर 80 किमी प्रति घंटे की गति से तेज़ हवा चलने की संभावना है। मौसम में आया यह बदलाव 29 अक्टूबर को भी जारी रहेगा। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज़ हवा चलने की संभावना है।
रायपुर शहर में मंगलवार को बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30°सेल्सियस और 25°सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
बिलासपुर में सोमवार को मौसम ने करवट ली। पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे और हल्की ठंडी हवाओं ने शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत दी। रात में ठंड नदारद रही और हल्की उमस बनी रही। सोमवार को बिलासपुर का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक रहा।
बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार और बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम में आई यह ठंडक आने वाले दिनों में सर्दी की दस्तक मानी जा रही है, जिससे आमजन ने भी अपने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं।
बदलते मौसम ने लोगों की दिनचर्या पर असर डालना शुरू कर दिया है। सुबह-शाम लोग हल्की ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं, जबकि दिन में उमस और बीच-बीच में चल रही हवा राहत दे रही है। किसानों और यात्रियों को मौसम विभाग ने सलाह दी है कि वे अगले दो दिनों तक सतर्क रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें।
मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने भी निगरानी तेज कर दी है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कांकेर और नारायणपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में सतर्कता बरतने की अपील की गई है।