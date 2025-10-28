CG Weather Update: मोंथा के प्रभाव से दक्षिण छत्तीसगढ़ में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: बंगाल की खाड़ी पर तैयार हुए चक्रवाती तूफान के सिस्टम ने प्रदेश के मध्य व दक्षिणी हिस्से में मौसम बदल दिया है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को चक्रवाती सिस्टम से दक्षिण के हिस्से में झमाझम होने की संभावना है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और एक या दो स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, इसके साथ ही दक्षिण छत्तीसगढ़ में ही 60-70 किमी प्रति घंटे की गति से लेकर 80 किमी प्रति घंटे की गति से तेज़ हवा चलने की संभावना है। मौसम में आया यह बदलाव 29 अक्टूबर को भी जारी रहेगा। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज़ हवा चलने की संभावना है।