CG Weather: बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात, रायपुर से बस्तर तक 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क: छत्तीसगढ़ में मानसून इस समय अपने चरम पर है और प्रदेशभर में भारी बारिश का दौर जारी है। गणेश चतुर्थी और तीज जैसे त्यौहारों के मौके पर बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग (IMD Raipur) ने 26 अगस्त को पूरे प्रदेश के सभी 33 जिलों में मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी (CG Weather Update Today) जारी की है।

सरगुजा संभाग में लगातार तीन दिनों से बारिश हो रही है। अम्बिकापुर में इस बार मानसून ने 24 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बांकी जलाशय 10 साल बाद लबालब भर गया है, वहीं बलरामपुर जिले की कन्हर नदी उफान पर है। 24 अगस्त तक अम्बिकापुर में पूरे मानसून सीजन का 100 प्रतिशत वर्षा लक्ष्य पूरा हो गया है।