मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG Weather: बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात, रायपुर से बस्तर तक 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

    CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून तेज रफ्तार में है। गणेश चतुर्थी और तीज के मौके पर पूरे प्रदेश के 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सरगुजा में 24 साल का रिकॉर्ड टूटा है और कई जिलों में नदी-नाले उफान पर हैं।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 07:16:57 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 12:56:47 PM (IST)
    CG Weather: बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात, रायपुर से बस्तर तक 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
    CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में गणेश चतुर्थी पर मानसून का कहर।

    HighLights

    1. गणेश चतुर्थी पर बारिश का रेड अलर्ट
    2. सरगुजा में 24 साल का रिकॉर्ड टूटा
    3. रायगढ़ कापू में सर्वाधिक 133mm बारिश

    डिजिटल डेस्क: छत्तीसगढ़ में मानसून इस समय अपने चरम पर है और प्रदेशभर में भारी बारिश का दौर जारी है। गणेश चतुर्थी और तीज जैसे त्यौहारों के मौके पर बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग (IMD Raipur) ने 26 अगस्त को पूरे प्रदेश के सभी 33 जिलों में मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी (CG Weather Update Today) जारी की है।

    सरगुजा संभाग में लगातार तीन दिनों से बारिश हो रही है। अम्बिकापुर में इस बार मानसून ने 24 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बांकी जलाशय 10 साल बाद लबालब भर गया है, वहीं बलरामपुर जिले की कन्हर नदी उफान पर है। 24 अगस्त तक अम्बिकापुर में पूरे मानसून सीजन का 100 प्रतिशत वर्षा लक्ष्य पूरा हो गया है।

    रविवार को बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कई इलाकों में मध्यम वर्षा दर्ज हुई। रायगढ़ जिले के कापू में सर्वाधिक 133 मिमी बारिश हुई। वहीं बस्तर जिले के कारपावन्नद में 60.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग में तेज बारिश से कई गांव जलमग्न हो गए।

    naidunia_image

    मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को रायपुर में आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश गरज-चमक के साथ हो सकती है। रायपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया। दुर्ग में अधिकतम 31.6 डिग्री और न्यूनतम 20.4 डिग्री तापमान रहा।

    बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा में बने चक्रवात की वजह से अगले दो दिन कम दबाव का क्षेत्र विकसित होगा। इसके चलते प्रदेश में भारी बारिश का बड़ा सिस्टम सक्रिय हो सकता है। मानसूनी रेखा बीकानेर, जयपुर, आगरा, प्रयागराज, डाल्टनगंज, जमशेदपुर और दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। दूसरी ट्रफ रेखा भी हरियाणा और राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल से गुजर रही है। इन दोनों सिस्टम्स के कारण प्रदेशभर में अगले एक सप्ताह तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

    यह भी पढ़ें- Teacher Recruitment 2025: छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की बड़ी सौगात; 5000 पदों पर निकली वैकेंसी, लास्ट डेट से पहले ऐसे करें अप्लाई

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.