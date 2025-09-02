मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG Weather: बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम, रायपुर-बिलासपुर कई जिलों में बारिश की चेतावनी

    CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट 2 से 4 सितंबर तक कई जिलों में होगी जोरदार बारिश। मौसम विभाग (IMD) ने किसानों को खेतों और फसलों में अनावश्यक पानी भराव से बचाव के उपाय करने को कहा है। वहीं नागरिकों को बारिश और वज्रपात के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की हिदायत दी गई है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 07:40:25 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 07:40:25 AM (IST)
    CG Weather: बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम, रायपुर-बिलासपुर कई जिलों में बारिश की चेतावनी
    छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, 2 से 4 सितंबर तक कई जिलों में मौसम रहेगा असरदार

    HighLights

    1. CG के कई हिस्सों में वर्षा की चेतावनी
    2. IMD ने दिया अगले तीन दिनों का अलर्ट
    3. किसानों और नागरिकों के लिए सलाह

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी तीन दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखने की संभावना है। विशेषकर रायपुर और बिलासपुर संभाग के पूर्वी जिलों में गरज–चमक के साथ भारी वर्षा और वज्रपात का खतरा जताया गया है।

    naidunia_image

    मौसम की स्थिति

    मानसून द्रोणिका इस समय गंगानगर, पिलानी, दतिया, सतना, डाल्टनगंज, दीघा से होते हुए उत्तर–पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैली है। इसके अलावा, उत्तर–पूर्व बंगाल की खाड़ी और म्यांमार तट पर ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक सक्रिय है। इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यही सिस्टम आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के मध्य हिस्सों में भारी बारिश कराएगा।

    • 2 से 4 सितंबर तक अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा।

    • बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में भारी वर्षा की संभावना।

    • कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा की चेतावनी।

    • गरज–चमक के साथ वज्रपात का भी अंदेशा।

    किसानों और नागरिकों के लिए सलाह

    मौसम विभाग ने किसानों को खेतों और फसलों में अनावश्यक पानी भराव से बचाव के उपाय करने को कहा है। वहीं नागरिकों को बारिश और वज्रपात के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की हिदायत दी गई है।

    यह भी पढ़ें- CG Crime: गैस कटर और सिलेंडर लेकर यूको बैंक में घुसे चोर, धुआं देखकर राहगीरों ने दी पुलिस को सूचना

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.