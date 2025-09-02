CG Weather: बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम, रायपुर-बिलासपुर कई जिलों में बारिश की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी तीन दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखने की संभावना है। विशेषकर रायपुर और बिलासपुर संभाग के पूर्वी जिलों में गरज–चमक के साथ भारी वर्षा और वज्रपात का खतरा जताया गया है।

मौसम की स्थिति मानसून द्रोणिका इस समय गंगानगर, पिलानी, दतिया, सतना, डाल्टनगंज, दीघा से होते हुए उत्तर–पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैली है। इसके अलावा, उत्तर–पूर्व बंगाल की खाड़ी और म्यांमार तट पर ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक सक्रिय है। इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यही सिस्टम आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के मध्य हिस्सों में भारी बारिश कराएगा।