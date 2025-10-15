CG Weather Update: 110 दिनाें तक प्रदेश को भिगोने के बाद विदा हुआ मानसून, अब दिन में गर्मी, रातों को बढ़ेगी ठंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : इस साल प्रदेश में मानसून ने धमाकेदार एंट्री ली और शानदार विदाई दी। करीब 110 दिन तक प्रदेश को भिगोने के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून ने 14 अक्टूबर को विदाई ले ली। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के अनुसार, मानसून की वापसी रेखा अब प्रदेश से पूरी तरह पीछे हट चुकी है। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी।

मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट (1 जून से 14 अक्टूबर तक) के अनुसार, प्रदेश में औसतन 1244.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो कि सामान्य 1142.2 मिमी से 102.2 मिमी अधिक है। इस बार राज्य में सीजनल कोटा पूरा हुआ, बल्कि 9 प्रतिशत अधिक बारिश हुई।