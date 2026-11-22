नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश में कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश और आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रह सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद अगले दो से तीन दिनों में रात के तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इससे ठंड का असर बढ़ेगा।