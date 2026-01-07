CG Weather Update: उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रकोप, शीतलहर का यलो अलर्ट ; 18 जिलों में बढ़ेगी कंपकंपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में ठंड का असर तेज होता जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में शीतलहर को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। 6 से 7 जनवरी तथा 7 से 8 जनवरी के बीच उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के एक-दो पॉकेट में शीतलहर चलने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही कई जिलों में मध्यम से घने कोहरे की भी संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, खैरगढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, कबीरधाम, मोहल्ला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और बेमेतरा जिलों में एक-दो स्थानों पर शीतलहर चल सकती है। 7 से 8 जनवरी के दौरान भी रायपुर सहित मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में ठंड का असर बना रहने की संभावना है।

घना कोहरा भी बनेगा परेशानी मौसम विभाग ने कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सक्ती, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी है। सुबह के समय दृश्यता कम रहने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है। तापमान में गिरावट, अंबिकापुर सबसे ठंडा बीते 24 घंटों में प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। रायपुर में अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री और न्यूनतम 11.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से नीचे रहा।