    CG Weather Update: उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रकोप, शीतलहर का यलो अलर्ट ; 18 जिलों में बढ़ेगी कंपकंपी

    प्रदेश के उत्तरी और मध्य जिलों में कड़ाके की ठंड पद रही है। मौसम विभाग की ओर से 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही इन जिलों मे ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 06:56:47 AM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 08:06:34 AM (IST)
    CG Weather Update: उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रकोप, शीतलहर का यलो अलर्ट ; 18 जिलों में बढ़ेगी कंपकंपी
    प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट

    HighLights

    1. प्रदेश के 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी
    2. न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में
    3. मौसम विभाग ने कोहरे से सतर्क रहने की चेतावनी दी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में ठंड का असर तेज होता जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में शीतलहर को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। 6 से 7 जनवरी तथा 7 से 8 जनवरी के बीच उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के एक-दो पॉकेट में शीतलहर चलने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही कई जिलों में मध्यम से घने कोहरे की भी संभावना जताई गई है।

    मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, खैरगढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, कबीरधाम, मोहल्ला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और बेमेतरा जिलों में एक-दो स्थानों पर शीतलहर चल सकती है। 7 से 8 जनवरी के दौरान भी रायपुर सहित मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में ठंड का असर बना रहने की संभावना है।


    घना कोहरा भी बनेगा परेशानी

    मौसम विभाग ने कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सक्ती, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी है। सुबह के समय दृश्यता कम रहने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है।

    तापमान में गिरावट, अंबिकापुर सबसे ठंडा

    बीते 24 घंटों में प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। रायपुर में अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री और न्यूनतम 11.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से नीचे रहा।

    आगे भी जारी रहेगा ठंड का असर

    मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के एक-दो इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना बनी हुई है। बुधवार को भी उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी गई है। रायपुर शहर में भी सुबह धुंध छाने और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई गई है।

    सावधानी बरतने की अपील

    विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को ठंड से बचाव की सलाह दी है। सुबह-शाम गर्म कपड़े पहनने, अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और कोहरे में वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। प्रशासन को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

