मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG weather Update: प्रदेश में कड़कड़ाती ठंड का अलर्ट, कई जिलों में चलेगी तीव्र शीतलहर; सड़कों पर धुंध की चादर

    CG Weather Report: उत्तरी बर्फिली हवाओं के कारण प्रदेश में लगातार शीतलहर का दौर जारी है। खासकर उत्तरी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं कई इलाकों में सड़कों पर कोहरा छाया रहा है। बुधवार को भी कई जिलों में तीव्र शीतलहर की आशंका है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 06:38:19 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 06:42:08 AM (IST)
    CG weather Update: प्रदेश में कड़कड़ाती ठंड का अलर्ट, कई जिलों में चलेगी तीव्र शीतलहर; सड़कों पर धुंध की चादर
    शीतलहर का दौर जारी

    HighLights

    1. तापमान में 6 से 8 डिग्री तक गिरावट
    2. आम जनजीवन प्रभावित होने की आशंका
    3. उत्तरी जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि,रायपुर: प्रदेश के उत्तरी अंचलों में तीव्र शीतलहर चलने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में तापमान सामान्य से 6 से 8 डिग्री तक नीचे लुढ़क सकता है। इससे रात और सुबह के समय सर्दी अपने चरम पर रहेगी, वहीं खेत-खलिहानों से लेकर शहरों तक आम जनजीवन पर इसका स्पष्ट असर देखने को मिलेगा।

    गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर जिलों में तेज शीतल हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और धमतरी में भी न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में पाला पड़ने की भी प्रबल संभावना है, जिससे फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।


    पछुआ हवाओं का असर

    मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी भारत में सक्रिय ठंडी पछुआ हवाओं के कारण प्रदेश में ठंड का दौर अचानक तेज हो गया है। दिन में धूप निकलने के बावजूद हवा में ठिठुरन बनी हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा-हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। घर से बाहर निकलते समय गर्म कपड़े, टोपी और मफलर पहनने और सुबह की सैर से परहेज करने की हिदायत दी गई है।

    यह भी पढ़ें- MP Weather Update: उत्तरी सर्द हवाओं के असर से मध्य प्रदेश में ठिठुरन बरकरार, भोपाल, इंदौर में 8 जिलों में आज भी शीतलहर का अलर्ट

    सड़कों पर धुंध की चादर

    प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह ही सड़कें धुंध की चादर से ढक जा रही हैं। दृश्यता कम होने से वाहनों की रफ्तार प्रभावित है। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से लो-बीम हेडलाइट का उपयोग करने और ओवरस्पीड से बचने की अपील की है। मौसम विभाग ने लोगों को आगामी 48 घंटे सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.