CG weather Update: आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट के साथ बढे़गी ठिठुरन, हल्की बारिश के साथ घने कोहरे का अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी सहित प्रदेश में मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत के आसपास सक्रिय है। यह समुद्र तल से करीब 3.1 किमी ऊपर ऊपरी हवा के चक्रवात के रूप में बना हुआ है, जिसके साथ मध्य और ऊपरी क्षोभमंडल में द्रोणिका भी जुड़ी हुई है।

इसी सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर अति हल्की से हल्की बारिश की संभावना जताई है। साथ ही एक-दो पॉकेट में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी भी जारी की गई है।