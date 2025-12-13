CG Weather Update:उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में दो दिन बाद बढ़ेगा पारा, ठंड से हल्की राहत की संभावना

नईदुनिया प्रतिनिधि,रायपुर: प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में शीत लहर का असर जारी है। लेकिन रविवार से तापमान में उतार-चढ़ाव दिखने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में अगले दो से तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की क्रमिक वृद्धि हो सकती है। इससे रात की ठंड में थोड़ी राहत मिलेगी।

मौसम विभाग के अनुसार, 14 दिसंबर से प्रदेशभर में शीत लहर की स्थिति में कमी आने की संभावना जताई गई है। राजधानी में अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक, जबकि न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री, सामान्य से 2.1 डिग्री कम दर्ज किया गया।