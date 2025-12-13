मेरी खबरें
    MP Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में शीतलहर से हल्की राहत; बनी रहेगी कड़ाके की ठंड

    MP Weather Report: ईरान के आस-पास बन रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से मध्य प्रदेश में लोगों को शीतलहर से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। साथ ही आने वाले दिनों में ठंड और अधिक बढ़ने की संभावना है।

    By Anand dubey
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 05:42:49 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 05:47:48 AM (IST)
    शीतलहर से लोगों को राहत

    HighLights

    1. शुक्रवार को प्रदेश में सबसे कम 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज
    2. 23 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम
    3. आने वाले एक-दो दिनों में मौसम में खास बदलाव नहीं

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है। तापमान में लगातार गिरावट के साथ ही मौसम और अधिक ठंडा होते जा रहा है। हालांकि वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ ईरान के आसपास द्रोणिका के रूप में सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से हवाओं के रुख में कुछ परिवर्तन होने की संभावना है।

    मौसम विज्ञानियों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ कमजोर प्रकृति का रहने के कारण मौसम के मिजाज में विशेष परिवर्तन होने की संभावना कम है। अत: फिलहाल शीतलहर से तो राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन कड़ाके की ठंड बनी रह सकती है।


    उधर शुक्रवार को प्रदेश में रात का सबसे कम 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान इंदौर एवं राजगढ़ में दर्ज किया गया। इंदौर में शीतलहर का प्रभाव रहा। 23 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम पर रहा। दिन का सबसे कम 23.6 डिग्री सेल्सियस तापमान नरसिंहपुर में रिकॉर्ड हुआ।

    मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ ईरान एवं उसके आसपास द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। पूर्वोत्तर भारत पर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 204 किमी. घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं।

    न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम

    मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि ईरान के आसपास बने पश्चिमी विक्षोभ का असर शनिवार से नजर आने लगेगा, लेकिन यह कमजोर तीव्रता की मौसम प्रणाली है। इस वजह से मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज पर विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना कम है। प्रदेश में शीतलहर से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन अधिकतर शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही रहने के आसार हैं।

    इंदौर का मौसम

    इंदौर में इस बार शहरवासियों को आधी रात वाली ठंड ही महसूस हो रही है। शाम से अल सुबह तक ही शहरवासियों को ठिठुरन का अहसास हो रहा है। वही दिन में धूप निकलने के कारण ठंड गायब हो जाती है। ठंड के पैटर्न में यह बदलाव मौसमी परिस्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण हुई है। यही वजह है कि इस बार इंदौर सहित प्रदेश के शहरों के शीतल दिन के मुकाबले शीत लहर व तीव्र लहर की स्थितियां ज्यादा दिख रही है।

    ग्वालियर में मौसम सामान्य रहेगा

    दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शहर ठंड की चपेट में है। हालांकि शुक्रवार को दिन के समय धूप निकलने से लोगों को राहत मिली, लेकिन सर्द हवाओं के कारण रात के पारे में गिरावट दर्ज की गई है। ससे सुबह और शाम को ठिठुरन महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है, और शनिवार को भी मौसम साफ बना रहेगा।

