CG Weather Update: रायपुर-अंबिकापुर में टूटा ठंड का 10 साल का रिकॉर्ड, सर्द हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: रायपुर और सरगुजा संभाग में सर्दी एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखाने लगी है। हिमालय की ओर से आ रही शीतल हवाओं ने अंबिकापुर में तीन दिनों की राहत खत्म कर फिर कंपकंपी बढ़ा दी है।

बीते सप्ताह खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण की वजह से कुछ दिन ठंड में नरमी आई थी, लेकिन अब उत्तर की बर्फीली हवा ने मौसम का रुख पूरी तरह बदल दिया है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो बीते दस वर्षों में सबसे कम है। सामान्य से 4.0 डिग्री नीचे पहुंचे पारे ने सर्दी के अहसास को और तेज कर दिया।