CG Weather Update: रायपुर-अंबिकापुर में टूटा ठंड का 10 साल का रिकॉर्ड, सर्द हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: रायपुर और सरगुजा संभाग में सर्दी एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखाने लगी है। हिमालय की ओर से आ रही शीतल हवाओं ने अंबिकापुर में तीन दिनों की राहत खत्म कर फिर कंपकंपी बढ़ा दी है।
बीते सप्ताह खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण की वजह से कुछ दिन ठंड में नरमी आई थी, लेकिन अब उत्तर की बर्फीली हवा ने मौसम का रुख पूरी तरह बदल दिया है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो बीते दस वर्षों में सबसे कम है। सामान्य से 4.0 डिग्री नीचे पहुंचे पारे ने सर्दी के अहसास को और तेज कर दिया।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में बीते 24 घंटे में कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई और मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। इसी तरह रायपुर माना का न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री दर्ज किया गया। यह भी बीते दस साल में सबसे कम तापमान रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान ‘देवराह’ फिलहाल श्रीलंका और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय है। इसके 30 नवंबर तक उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों के पास पहुंचने की संभावना है। हालांकि इसका प्रत्यक्ष प्रभाव छत्तीसगढ़ पर फिलहाल नहीं पड़ेगा।
रायपुर में सुबह के समय हवा नमी 60–90 प्रतिशत के बीच रही, जबकि शाम को यह घटकर 40–58 प्रतिशत तक आ गई। हवाओं की औसत रफ्तार 2 किमी प्रति घंटे के आसपास दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगले 2–3 दिनों में तापमान में 2–3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। शनिवार को रायपुर में आसमान साफ रहने के साथ अधिकतम तापमान लगभग 27 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री रह सकता है।