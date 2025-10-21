CG Weather Update: प्रदेश में सामान्य रहेगा मौसम, इन इलाकों में सकती है हल्की बूंदा-बूंदी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: दिवाली के बाद प्रदेश के मौसम में बहुत अधिक बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को छत्तीसगढ़ का मंगलवार को मौसम शुष्क रहेगा। वहीं कुछ क्षेत्रों में सुबह शाम हल्की धुंध देखने को मिल सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने दक्षिणी छत्तीसगढ़ के एक दो इलाकों में हल्की बूंदाबूंदी होने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार, रायपुर-बिलासपुर सहित मध्य छत्तीसगढ़ में दिन के समय धूप तेज़ रहने से तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रह सकता है। वहीं रात के समय पारा गिरने की संभावना है। दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के इलाकों में रहेगा।

तापमान सामान्य रहने की संभावना मध्य छत्तीसगढ़ में सुबह के समय तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि दोपहर तक यह बढ़कर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन के दौरान उमस बनी रहेगी, वहीं शाम के बाद तापमान में गिरावट के साथ हल्की ठंडक महसूस होगी। रात का न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। राजधानी का हाल राजधानी रायपुर में मंगलवार सुबह हल्की धुंध और धूप के बीच मौसम साफ रहेगा। दोपहर में गर्मी और उमस का एहसास होगा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शाम को हल्की हवा चलने से मौसम सुहावना बनेगा।