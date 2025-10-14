CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में सर्दी ने दी दस्तक, एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में मानसून अब अपनी वापसी के अंतिम दौर में है। मौसम अब पूरी तरह करवट लेने लगा है। सुबह की ओस और रात की ठंडी हवा ने सर्दी की दस्तक का एहसास करा दिया है। प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी जिलों में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मध्य छत्तीसगढ़ में भी दिन के तापमान में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को प्रदेश में मौसम की स्थिति सामान्य रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके आलावा प्रदेश भर में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। रायपुर का मौसम मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार को राजधानी रायपुर का तापमान सामान्य रहने की संभावना है। दिन के समय हल्की गर्मी और उमस के कारण लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना है।