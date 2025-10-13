मेरी खबरें
    रायपुर में नहीं थम रहा स्टंटबाजों का आतंक, रात के अंधेरे में तेज रफ्तार कार से सड़कों पर मचाया हुड़दंग

    रायपुर में सड़कों पर रात के समय स्टंट करने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक तेज रफ्तार में कार चला रह हैं और खिड़की से बाहर निकलकर लटक रहे हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस कार की कार की तलाश कर रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 04:15:29 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 04:17:44 PM (IST)
    सरेआम सड़क पर खतरनाक करतब

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी में देर रात सड़कों पर स्टंटबाज युवकों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार देर रात शंकर नगर से मोवा ओवरब्रिज तक तेज रफ्तार से दौड़ती एक आई-20 कार में सवार युवकों ने सरेआम सड़क पर खतरनाक करतब दिखाए।

    इस दौरान कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि राहगीरों और अन्य वाहन चालकों की जान पर बन आई। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए रायपुर कार स्टंट वीडियो में देखा जा सकता है कि कार में सवार युवक खिड़कियों से आधे शरीर तक बाहर निकलकर झूलते हुए स्टंट कर रहे हैं। किसी के हाथ में बोतल थी तो कोई सीट से बाहर झूलते हुए चिल्ला रहा था। यह सब रात करीब दो बजे का बताया जा रहा है।


    शंकर नगर से मोवा तक बेखौफ रफ्तार

    प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार शंकर नगर चौक से निकलकर मोवा ओवरब्रिज की ओर गई। पूरी सड़क पर युवकों ने लगातार तेज रफ्तार से कार चलाई। कार की गति स्पीड लिमिट से कई गुना अधिक थी। मौके पर मौजूद राहगीरों ने बताया कि कार अचानक झूलती और साइड बदलती जा रही थी, जिससे हादसे का खतरा बना रहा।

    पांच युवक थे सवार, पुलिस कर रही पहचान

    बताया जा रहा है कि आई-20 कार में कुल पांच युवक सवार थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने फुटेज के आधार पर वाहन नंबर और युवकों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज से रूट और समय की पुष्टि की जा रही है।

    पुलिस करेगी कड़ी कार्रवाई

    मंदिर हसौद, शंकर नगर और सिविल लाइन क्षेत्र में गश्त करने वाली टीमों को वीडियो की कापी भेज दी गई है। पुलिस का कहना है कि स्टंट करने वाले युवकों पर लापरवाही से वाहन चलाना और जीवन को खतरे में डालना के तहत कार्रवाई की जाएगी।

    वायरल वीडियो से खुला राज

    वीडियो में कार की नंबर प्लेट भी दिखाई दे रही है, जिसके आधार पर वाहन मालिक की तलाश जारी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस तरह के स्टंट की शिकायतें लगातार मिल रही हैं और अब रात में स्पीड चेकिंग और पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

