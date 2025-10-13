रायपुर में नहीं थम रहा स्टंटबाजों का आतंक, रात के अंधेरे में तेज रफ्तार कार से सड़कों पर मचाया हुड़दंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी में देर रात सड़कों पर स्टंटबाज युवकों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार देर रात शंकर नगर से मोवा ओवरब्रिज तक तेज रफ्तार से दौड़ती एक आई-20 कार में सवार युवकों ने सरेआम सड़क पर खतरनाक करतब दिखाए।

इस दौरान कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि राहगीरों और अन्य वाहन चालकों की जान पर बन आई। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए रायपुर कार स्टंट वीडियो में देखा जा सकता है कि कार में सवार युवक खिड़कियों से आधे शरीर तक बाहर निकलकर झूलते हुए स्टंट कर रहे हैं। किसी के हाथ में बोतल थी तो कोई सीट से बाहर झूलते हुए चिल्ला रहा था। यह सब रात करीब दो बजे का बताया जा रहा है।