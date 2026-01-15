CGMSC घोटाला: 22 जनवरी तक ED की कस्टोडियल रिमांड पर शशांक चौपड़ा, मनी ट्रेल को लेकर होगी पूछताछ

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। CGMSC (छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन) घोटाले में बड़ा एक्शन होने जा रहा है। जेल में बंद शशांक चौपड़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 22 जनवरी तक कस्टोडियल रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। शशांक चौपड़ा को इस बहुचर्चित घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।

ईडी अधिकारियों के मुताबिक, शशांक चौपड़ा मोक्षित कॉर्पोरेशन का संचालक है और घोटाले से जुड़े अहम लेनदेन व मनी ट्रेल को लेकर उससे विस्तृत पूछताछ की जानी है। इसी सिलसिले में ईडी उसे विशेष कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी।