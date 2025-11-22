CGPSC 2024 Results: स्कोरिंग में टॉप 10 में, Final List में हुए रेस से बाहर; 4 DC तो 5 DSP बनने से चूके

दुर्गा प्रसाद बंजारा, नईदुनिया: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों की चयन सूची शुक्रवार शाम जारी की। 246 पदों पर हुई इस भर्ती में कई लोगों के सपने पूरे हुए, लेकिन कई नाम ऐसे भी हैं जो स्कोर के अनुसार शीर्ष पर थे। समेकित स्कोर सूची से मीडिया में खूब सुर्खियां भी बटोरी लेकिन अंतिम परिणाम ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया।

स्कोरिंग के हिसाब से सबसे आगे चल रहे ऐसे अभ्यर्थी अब प्रतीक्षा सूची में हैं। कुल 81 नाम ऐसे हैं जिन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। कई ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हैं, जिन्होंने स्कोरिंग के हिसाब से शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाई थी। लेकिन अब वे रेस से बाहर हो चुके हैं।