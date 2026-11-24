राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) में अध्यक्ष का पद ढाई महीने से रिक्त है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से आयोग की कई अहम गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, नौ नवंबर को राज्य सरकार ने अध्यक्ष पद के लिए सेवानिवृत्त आईएएस महादेव कांवरे और नरेन्द्र दुग्गा के नाम का पैनल राज्यपाल की अनुमति के लिए लोकभवन भेजा था। कांवरे 2008 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे रायपुर और बिलासपुर के संभागायुक्त तथा जशपुर और बेमेतरा के कलेक्टर सहित कई पदों पर काम कर चुके हैं। दुग्गा भी छत्तीसगढ़ कैडर के 2008 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और सरगुजा संभाग के आयुक्त हैं। दोनों में से कांवरे के नाम पर मुहर लगने की सूचना है, लेकिन कार्यालयीन देरी के कारण फाइल सामान्य प्रशासन विभाग तक नहीं पहुंच सकी है।