नईदुनिया प्रतिनिधि ,जबलपुर। चक्रवाती तूफान अकवान के प्रभाव से पिछले दो दिनों से बिगड़ा मौसम अब धीरे-धीरे सामान्य होने लगा है। सोमवार को सुबह आसमान में हल्के बादल छाए रहे, लेकिन दोपहर बाद बादलों के छंटते ही धूप खिल उठी।

हालांकि, दिनभर धूप और बादलों के बीच आंखमिचौली का दौर चलता रहा। मौसम में सुधार के साथ ही ठंड ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तरी-पूर्वी हवाओं के चलते दिन में भी हल्की ठंडक महसूस की गई, वहीं सूर्यास्त के बाद ठंड का प्रभाव और बढ़ गया।