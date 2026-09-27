छत्तीसगढ़ में कवर्धा के चंडालपुर का नाम बदलकर हुआ चंदनपुर, वर्षों पुरानी मांग पूरी; राजपत्र जारी

राज्य ब्यूरो, रायपुर। नाम में क्या रखा है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, लेकिन कबीरधाम जिले के एक छोटे से गांव के लिए यह उसकी अस्मिता और सम्मान का सवाल था। वर्षों पुरानी कसक अब आखिरकार खुशी में बदल गई है। जिले के चंडालपु गांव का नाम अब आधिकारिक रूप से चंदनपुर कर दिया गया है।

शासन ने नाम परिवर्तन का राजपत्र में विधिवत प्रकाशन कर दिया है, जिससे अब यह नया नाम सरकारी रिकॉर्ड और शासकीय वेब पोर्टल में स्थायी रूप से दर्ज रहेगा। राजपत्र की कॉपी सौंपने पहुंचे उपमुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा शुक्रवार रात गांव में पहुंचे और राजपत्र की प्रति सौंपते हुए ग्रामीणों को बधाई दी। तेज बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीण इस मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने उपमुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस खुशी के मौके पर ग्रामीणों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई।