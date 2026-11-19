नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव : नर्सिंग आफिसर्स एसोसिएशन की हड़ताल से 535 बिस्तर वाले मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमसीएच), पेंड्री की चिकित्सा व्यवस्था बेपटरी हो गई है। हड़ताल के एक दिन पहले से ही यहां आने वाले मरीजों को रेफर किया जाने लगा था।

दूसरी ओर वार्डों में भर्ती मरीजों को भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। सबसे बड़ा असर सर्जरी पर पड़ा है। पहले से तय ऑपरेशन टाल दिए गए हैं। गर्भवतियों को भी बाहर भेजा जा रहा है। ऑपरेशन थियेटर ठप पड़ गए हैं। मौजूदा समय में सिर्फ आपातकालीन वार्ड, एनआइसीयू ही संचालित किया जा रहा है।