नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। कारोबारियों को ठेके, जमीन और महंगी गाड़ी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये लेने के आरोपों में घिरे दीपक टंडन और उसकी पत्नी बरखा से अब पुलिस केवल शिकायतों की जानकारी नहीं जुटाएगी, बल्कि कथित ठगी की रकम का हिसाब भी खंगालेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कारोबारियों से लिए गए रुपये आखिर कहां गए? क्या इन पैसों से संपत्तियां खरीदी गईं, किसी दूसरे कारोबार में निवेश किया गया या फिर रकम रिश्तेदारों और करीबियों के खातों में पहुंचाई गई?

पुलिस बैंक खातों, संपत्ति के दस्तावेजों और निवेश के संभावित ठिकानों की पड़ताल कर रही है। बिलासपुर से प्रोडक्शन वारंट पर रायपुर लाए गए दीपक को तीन दिन की पुलिस रिमांड मिली है। पुलिस उसकी पत्नी बरखा को भी रिमांड पर लेकर दोनों से आमने-सामने पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए अदालत में आवेदन लगाया गया है। 19 नवंबर को दीपक की दोबारा पेशी होगी। बरखा से पूछताछ की अनुमति मिलने पर पुलिस दोनों के बयानों का मिलान कर यह जानने की कोशिश करेगी कि रकम लेने, उसे अलग-अलग खातों में पहुंचाने और निवेश करने में किसकी क्या भूमिका रही।