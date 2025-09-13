मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ में न्यूड पार्टी पोस्टर को लेकर बवाल, पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार, ऐसा था प्लान?

    Raipur News: छ्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंस्टाग्राम पर एक कथित न्यूड पार्टी का पोस्टर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने पूरे दिन इस पोस्टर को जारी करने वालों की पहचान में जुटी रही। शनिवार को पुलिस ने दो आरोपित अजय महापात्रा और संतोष कुमार को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। ये युवक एक पूल पार्टी आयोजित करने की योजना बना रहे थे।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 08:49:04 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 08:49:04 PM (IST)
    छत्तीसगढ़ में न्यूड पार्टी पोस्टर को लेकर बवाल, पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार, ऐसा था प्लान?
    छत्तीसगढ़ में न्यूड पार्टी पोस्टर को लेकर बवाल

    HighLights

    1. न्यूड पार्टी पोस्टर से आक्रोश, दो आरोपित गिरफ्तार
    2. पूल पार्टी आयोजित करने की योजना बना रहे थे
    3. पुलिस तकनीकी पहलुओं को खंगाल रही है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर में इंस्टाग्राम पर एक कथित न्यूड पार्टी का पोस्टर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने पूरे दिन इस पोस्टर को जारी करने वालों की पहचान में जुटी रही। शनिवार को पुलिस ने दो आरोपित अजय महापात्रा और संतोष कुमार को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है।

    प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि ये युवक एक पूल पार्टी आयोजित करने की योजना बना रहे थे, लेकिन इंस्टाग्राम पर जो विवादित पोस्टर जारी हुआ, वह ‘न्यूड पार्टी’ का था, जिसकी असल पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस पोस्टर में 21 सितंबर को रायपुर में पार्टी आयोजित होने का दावा किया गया है।

    इंस्टाग्राम आईडी से जारी हुआ पोस्टर

    यह पोस्टर ‘सिनफुल राइटर-1’ नामक इंस्टाग्राम आईडी से जारी किया गया था। इस आईडी पर 483 फॉलोअर्स और कुल 20 पोस्ट मौजूद थे। शुक्रवार तक यह आईडी सक्रिय थी, लेकिन पुलिस की जांच की भनक लगते ही इसे ब्लॉक कर दिया गया। इस पार्टी में केवल कपल एंट्री की अनुमति थी।

    पड़ताल में उलझा मामला

    पुलिस की जांच में तकनीकी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। जिन युवकों को पूछताछ के लिए लाया गया था, उन्होंने खुद को पूल पार्टी का आयोजक बताया है।

    युवाओं को लुभाने की कोशिश

    यह पहला अवसर नहीं है जब राजधानी में इस तरह के पोस्टर्स प्रसारित हुए हैं। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से युवाओं को आकर्षित करने के लिए प्री वेडिंग, न्यूड पार्टी, स्ट्रेंजर पार्टी, हाउस पूल पार्टी और कपल पार्टी जैसे आकर्षक नामों का उपयोग किया जा रहा है। इन पोस्टर्स में तारीख और समय का उल्लेख किया जाता है, जिसके बाद वहां के वीडियो भी प्रसारित किए जाते हैं।

