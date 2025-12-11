CG News: बस्तर-सरगुजा के 180 नए गांवों में बस सुविधा शुरू

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर व सरगुजा जैसे सुदूर वनांचलों को बेहतर परिवहन सुविधा से जोड़ने वाली मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का दूसरा चरण मंगलवार को शुरू किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर 24 नई बसों को रवाना किया। इस चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के 10 जिलों में 23 नए मार्गों पर बस सेवाएं प्रारंभ की गई हैं, जिनसे 180 गांव सीधे परिवहन सुविधा से जुड़ गए हैं।

अब दूरस्थ इलाकों से ब्लॉक मुख्यालय पहुंचना हुआ सहज कार्यक्रम में कई ग्रामीण उसी बस से पहुंचे, जो योजना के पहले चरण में शुरू हुई थी। ग्रामीणों ने बताया कि अब दूरस्थ इलाकों से ब्लॉक मुख्यालय पहुंचना सहज हो गया है। सुकमा–दोरनापाल–कोंटा मार्ग से आए ग्रामीणों ने बताया कि 110 किलोमीटर की यात्रा अब पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और समयबद्ध हो गई है।

मुख्यमंत्री साय ने कही ये बात मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि राज्य का कोई भी गांव विकास की मुख्यधारा से अलग न रहे। यह योजना सामाजिक और आर्थिक समानता को मजबूत कर रही है। परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने इसे बस्तर और सरगुजा के जनजातीय क्षेत्रों के लिए वरदान बताया। योजना का प्रथम चरण 4 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ हुआ था योजना का प्रथम चरण चार अक्टूबर, 2025 को प्रारंभ हुआ था, जिसमें 250 गांव जुड़े थे। अब द्वितीय चरण से यह संख्या और बढ़ गई है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य,मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।