CG News: ब्लू डॉट कूरियर के नाम से आया फोन, नंबर डॉयल करते ही सभापति का फोन हैक

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर का मंगलवार को चार घंटे तक मोबाइल हैक रहा। उन्हें सुबह करीब 11 बजे ब्लू डॉट कूरियर के नाम से कॉल आया और सामने वाले ने कहा कि हमारा बंदा आपके सामान की डिलिवरी करने गया है, लेकिन आपका घर नहीं मिल रहा है। मैं आपको उसका नंबर भेज रहा हूं, उस पर कॉल करके आप उसे बुला लीजिए।

इस तरह बातों में फंसाकर फोन किया हैक सभापति ने उसके द्वारा भेजे गए नंबर में कॉल किया, लेकिन लगा नहीं। सामने वाले ने पांच मिनट बाद फिर कॉल किया और कहा कि आपने उसे कॉल नहीं किया। सभापति ने कहा कि मैंने कॉल किया, लेकिन लगा नहीं। उसने कहा आपने आखिरी के सिर्फ 10 अंक डॉयल किए होंगे इसलिए आपका कॉल नहीं लगा। आपको मैसेज में जो स्टार 21 डॉयल कोड दिया गया है, उसके साथ नंबर डॉयल कीजिए लगेगा।