CG News: ब्लू डॉट कूरियर के नाम से आया फोन, नंबर डॉयल करते ही सभापति का फोन हैक
CG News: नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर का मंगलवार को चार घंटे तक मोबाइल हैक रहा। अपने पहचान के एक थानेदार से बात की तो उन्हें समझ आया कि मोबाइल ह ...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 02:09:01 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 02:11:06 PM (IST)
नंबर डॉयल करते ही सभापति का फोन हो गया हैक।
HighLights
- नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर संग हुई घटना
- चार घंटे के बाद मोबाइल को हैकिंग से मुक्त कराया गया
- हैकर ने नगर निगम सभापति के परिचितों से मांगे पैसे
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर का मंगलवार को चार घंटे तक मोबाइल हैक रहा। उन्हें सुबह करीब 11 बजे ब्लू डॉट कूरियर के नाम से कॉल आया और सामने वाले ने कहा कि हमारा बंदा आपके सामान की डिलिवरी करने गया है, लेकिन आपका घर नहीं मिल रहा है। मैं आपको उसका नंबर भेज रहा हूं, उस पर कॉल करके आप उसे बुला लीजिए।
इस तरह बातों में फंसाकर फोन किया हैक
सभापति ने उसके द्वारा भेजे गए नंबर में कॉल किया, लेकिन लगा नहीं। सामने वाले ने पांच मिनट बाद फिर कॉल किया और कहा कि आपने उसे कॉल नहीं किया। सभापति ने कहा कि मैंने कॉल किया, लेकिन लगा नहीं। उसने कहा आपने आखिरी के सिर्फ 10 अंक डॉयल किए होंगे इसलिए आपका कॉल नहीं लगा। आपको मैसेज में जो स्टार 21 डॉयल कोड दिया गया है, उसके साथ नंबर डॉयल कीजिए लगेगा।
चार घंटे बाद मोबाइल को हैकिंग से मुक्त कराया
इसके बाद उन्होंने स्टार 21 कोड के साथ नंबर डॉयल किया तो कॉल लगा और कट गया। इसके बाद से उनका मोबाइल हैक हो गया, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। कुछ देर बाद जब उनका वाट्सएप खुद से चलना शुरू हो गया तो वे चिंतित हुए और अपने पहचान के एक थानेदार से बात की तो उन्हें समझ आया कि मोबाइल हैक हो गया है।
थानेदार ने उन्हें तत्काल साइबर थाना भेजा, जहां साइबर टीम ने करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद मोबाइल को हैकिंग से मुक्त कराया।
हैकर ने परिचितों से मांगे पैसे
मोबाइल हैक होने के बाद हैकर ने सभापति सूर्यकांत राठौर के संपर्क नंबरों पर कॉल और मैसेज कर पैसों की मांग शुरू कर दी। हैकर ने उनके नाम से लोगों को फोन कर 65 हजार, 85 हजार रुपये तत्काल भेजने को कहा और इमरजेंसी का हवाला दिया। उसने दावा किया कि दो-तीन घंटे में पैसे लौटा देगा। हालांकि, किसी भी परिचित ने इस पर भरोसा नहीं किया और रकम ट्रांसफर नहीं की।
रिश्तेदारों ने सभापति की पत्नी को फोन किया
कुछ रिश्तेदारों ने संदेह होने पर सभापति की पत्नी से संपर्क किया, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ कि मोबाइल हैक हो चुका है।
साइबर सेल की टीम ने सुरक्षा के मद्देनजर सभापति का वाट्सएप अकाउंट बंद करवा दिया है। फिलहाल मोबाइल पर सामान्य कॉलिंग शुरू हो गई है, लेकिन वॉट्सएप सेवा बंद रखी गई है।