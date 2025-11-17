मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG में साइबर ठगी का बड़ा मामला, सीबीआई अधिकारी बनकर NRI महिला से 80 लाख की ठगी

    CG Digital Arrest Scam: राजनांदगांव के सन सिटी क्षेत्र में डिजिटल अरेस्ट का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें अमेरिका से लौटी NRI वृद्धा शीला सुबाल को फोन पर फर्जी जांच का भय दिखाकर 80 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। कॉलर ने स्वयं को CBI अधिकारी बताकर मनीलांड्रिंग की जांच का डर पैदा किया और रकम ट्रांसफर करने का दबाव बनाया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 08:12:30 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 08:12:30 PM (IST)
    CG में साइबर ठगी का बड़ा मामला, सीबीआई अधिकारी बनकर NRI महिला से 80 लाख की ठगी
    CG में डिजिटल अरेस्ट कर NRI वृद्धा से ₹80 लाख उड़ाए। (प्रतीकात्मक फोटो)

    HighLights

    1. ठग ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया।
    2. बैंक कर्मियों ने रोका, पर पीड़िता डर गईं।
    3. कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव: शहर के सन सिटी इलाके में डिजिटल अरेस्ट का एक गंभीर मामला उजागर हुआ है, जिसमें अमेरिका से लौटी एक एनआरआई वृद्धा शीला सु बाल को फर्जी जांच का भय दिखाकर 80 लाख रुपए से ठग लिया गया। पीड़िता ने घटना की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने फोन कॉल के विवरण से एफआईआर दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है।

    कोतवाली टीआई नंदकिशोर गौतम ने बताया कि पीड़िता के फोन पर एक कॉल आई, जिसमें कॉलर ने स्वयं को सीबीआई अधिकारी बताते हुए मनीलांड्रिंग की जांच का हवाला दिया। इसके तुरंत बाद एक अन्य व्यक्ति ने जांच अधिकारी बनकर संपर्क किया और धमकी भरे स्वर में कहा कि जांच पूर्ण होने तक पीड़िता अपने सभी बैंक खातों की राशि उसके बताए खातों में जमा करें।


    धमकियों से डरी हुई शीला सु बाल ने अपने कई खातों से कुल 80 लाख रुपए धोखेबाजों द्वारा बताए गए खातों में ट्रांसफर कर दिए। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने उन्हें पैसे न भेजने की सलाह भी दी, लेकिन भय के कारण वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुईं। रकम भेजने के बाद उन्हें ठगी का पता चला। अब कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और कॉल करने वालों की पहचान के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है।

    यह भी पढ़ें- CG Crime: रायपुर में नकली महिला पुलिस बन छात्राओं को बंधक बनाकर मारपीट, 1.50 लाख के सामान की लूट

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.