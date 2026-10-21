दो दशक बाद छत्तीसगढ़ में गहराया बिजली संकट, मांग पूरी करने के लिए चार राज्यों से खरीदनी पड़ रही बिजली

राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली की मांग में भारी बढ़ोतरी के चलते खासकर पीक आवर्स में ग्रामीण इलाकों और औद्योगिक क्षेत्र में बिजली कटौती करना पड़ रहा है। बिजली की मांग और उपलब्धता के बीच एक हजार से 1,500 मेगावाट तक का अंतर आ रहा है।

इस मांग को पूरा करने के लिए बिजली कंपनी को अब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से बिजली खरीदनी पड़ रही है। करीब दो दशक बाद ऐसा पहली बार हुआ है राज्य में करीब दो दशक बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रदेश में बिजली की कमी दूर करने के लिए लगातार खरीद की स्थिति बनी है। अक्टूबर माह में पहली बार उपजे इस बिजली संकट के पीछे तापमान का बढ़ना और कृषि कार्यों के लिए बिजली की खपत में हुआ इजाफा मुख्य कारण रहा है।