छत्तीसगढ़ में बिजली मरम्मत व्यवस्था निजी हाथों में देने की तैयारी; 1,200 करोड़ का टेंडर जारी, रोजगार पर संकट की आशंका

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राज्य बिजली वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) की बिजली मरम्मत व्यवस्था को निजी कंपनी के हवाले करने की तैयारी हैं। कंपनी ने फ्यूज ऑफ कॉल, वार्षिक रखरखाव और 11 केवी व 33 केवी नेटवर्क के ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के लिए करीब 1,200 करोड़ रुपये का ई-टेंडर जारी किया है।

आरोप है कि इस व्यवस्था में राज्य के बाहर की निजी कंपनी को करीब 300 करोड़ रुपये प्रशासनिक शुल्क के रूप में मिलेंगे। इससे स्थानीय ठेकेदारों के रोजगार पर संकट की आशंका जताई जा रही है। 300 गाड़ियों के अनुभव की शर्त पर सवाल टेंडर में 300 गाड़ियों के अनुभव की शर्त रखी गई है। संबंधित बड़ी कंपनियों के पास अपने नाम पर इतनी गाड़ियां नहीं हैं। ऐसे में किराये की गाड़ियों और पेटी ठेकेदारों के सहारे टेंडर की शर्तें पूरी करने का रास्ता खुल सकता है। राज्य में करीब 70 डिवीजन, 132 सबडिवीजन और 350 वितरण केंद्र हैं। व्यवस्था के संचालन के लिए लगभग 600 गाड़ियों की जरूरत बताई जा रही है।