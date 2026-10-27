बंगाल की खाड़ी में उठे 'अर्णब' से छत्तीसगढ़ को खतरा, मोदी सरकार के कैबिनेट सचिव ने की आपदा प्रबंधन की समीक्षा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर : बंगाल की खाड़ी में आकार ले रहे संभावित चक्रवाती तूफान अर्णब को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। सोमवार को केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन ने नई दिल्ली से वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की।

इसमें उन्होंने तूफान से निपटने के लिए राज्यों द्वारा की जा रही व्यापक तैयारियों और आपदा प्रबंधन के इंतजामों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। मंत्रालय (महानदी भवन) से आयोजित इस वीसी में प्रदेश की ओर से अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ शामिल हुए। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से चक्रवात से निपटने के लिए की गई पूर्व तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी।