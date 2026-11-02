CG में PV ऐप की गड़बड़ी से किसान परेशान, खेत की लोकेशन अटलांटिक महासागर, धान का रकबा बताया शून्य

जितेंद्र सिंह दहिया, रायपुर l रायपुर खेत में धान की फसल लहलहा रही है, लेकिन सरकारी रिकार्ड में उसका रकबा शून्य दर्ज है। कहीं किसान के खेत का नक्शा वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खा रहा तो कहीं अलग-अलग खसरे एक ही लोकेशन पर दिखाई दे रहे हैं। हद तो यह है कि कुछ खेतों का डिजिटल नक्शा तालाब तो कुछ का सात समंदर पार अटलांटिक महासागर पहुंच गया है।

किसानों के लिए बन सकती है मुसीबत फसल सत्यापन के लिए इस्तेमाल हो रहे पीवी एप और ऑनलाइन गिरदावरी के आंकड़ों की ये गड़बड़ियां अब किसानों के लिए मुसीबत बनती जा रही हैं। 15 नवंबर से धान खरीदी होनी है। ऐसे में रिकॉर्ड की त्रुटियां दूर नहीं हुईं तो किसानों को अपनी ही उपज समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए भटकना पड़ सकता है। सरकारी तकनीक से खेतों की पहचान और फसल का सत्यापन करने की व्यवस्था तो बनाई गई, लेकिन इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

प्रदेश में फसल का भौतिक सत्यापन पीवी एप के माध्यम से कराया जा रहा है। इसके लिए खेत की लोकेशन, आकार और खसरा नंबर दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन इन आंकड़ों में विसंगतियां सामने आ रही हैं। सवाल यह कि जब एप खेतों की पहचान नहीं कर पा रहा तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर तैयार आंकड़ों की जवाबदेही किसकी होगी। बता दें कि पटवारी 13 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। तकनीकी गड़बड़ी सर्वेयर का लोकेशन दिखा रहा गलतखेत की लोकेशन तालाब में दिख रही।

अक्टूबर से अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे हैं पटवारी

नवंबर से धान की खरीद शुरू होनी है प्रदेश में पटवारियों का एप से सर्वे से इंकार यदि पटवारी वेरीफिकेशन करते हैं और गड़बड़ी होती है तो उन्हें जिम्मेदार ठहराकर कार्रवाई की जाती है। अभी पीवी एप में लोकेशन गलत दर्शा रहा है और खेत का रकबा कम हो रहा है। इसी कारण पटवारियों ने पीवी एप से सर्वे करने से इन्कार किया है। भागवत कश्यव, अध्यक्ष, पटवारी संघ