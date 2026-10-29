छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर, धान के बदले दलहन-तिलहन उगाने पर सरकार देगी 15 हजार रुपये प्रति एकड़

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर : प्रदेश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए धान पर निर्भरता कम कर दलहन, तिलहन और कोदो-कुटकी, रागी जैसी मिलेट्स फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। धान के बदले निर्धारित दूसरी फसलें उगाने पर किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये अनुदान देने का प्रविधान है।

फसल विविधीकरण की धीमी प्रगति पर नाराजगी कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने बुधवार को रायपुर संभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में फसल विविधीकरण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए इसे गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेती को बाजार की मांग से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने पर प्राथमिकता से काम किया जाए। इसके लिए हर जिले में दो से तीन विशिष्ट कृषि माडल विकसित किए जाएं।