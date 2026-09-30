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छत्तीसगढ़ को कृषि योजनाओं के लिए 181.99 करोड़, RKVY और कृषि उन्नति योजना की दूसरी किस्त जारी

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को कृषि विकास के लिए 181.99 करोड़ रुपये जारी किए। राशि राष्ट्रीय कृषि विकास और कृषि उन्नति योजनाओं के तहत दूसरी किस्त के रूप...और पढ़ें

By Abhishek RaiEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 08:30:09 AM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 08:30:09 AM (IST)
छत्तीसगढ़ को कृषि योजनाओं के लिए 181.99 करोड़, RKVY और कृषि उन्नति योजना की दूसरी किस्त जारी
छत्तीसगढ़ को कृषि योजनाओं के लिए 181.99 करोड़। (नईदुनिया)

HighLights

  1. छत्तीसगढ़ को कृषि विकास के लिए 181.99 करोड़ रुपये मिले।
  2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से 91.20 करोड़ रुपये मिले।
  3. कृषि उन्नति योजना के तहत 90.79 करोड़ रुपये जारी।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश को 181.99 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 91.20 करोड़ और कृषि उन्नति योजना के तहत 90.79 करोड़ रुपये शामिल हैं।

कृषि मंत्रियों का सम्मेलन और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात

नई दिल्ली में 28 और 29 सितंबर को रबी अभियान 2026 के तहत देशभर के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इसी दौरान कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने उन्हें दोनों योजनाओं के तहत दूसरी किस्त की राशि जारी किए जाने की जानकारी दी।


किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर

केंद्रीय मंत्री चौहान ने एक पत्र देते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। दोनों योजनाओं के तहत मिली राशि से प्रदेश में कृषि से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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कृषि विकास और योजनाओं के अधिकतम लाभ के लिए राशि का उपयोग

कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने राशि जारी करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के मिलकर काम करने से प्रदेश के कृषि क्षेत्र को नई गति मिल रही है। राशि का उपयोग कृषि विकास से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने और किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने में किया जाएगा।