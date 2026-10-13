छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए काम की खबर, अब कागजों पर मंजूर नहीं होगी छुट्टी; इस पोर्टल पर आवेदन करना जरूरी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी अब कागजों पर नहीं, ऑनलाइन मंजूर होगी। आकस्मिक से लेकर अर्जित अवकाश तक के लिए ई-एचआरएमएस (इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर आवेदन अनिवार्य कर दिया गया है।

संचालनालय ने आदेश जारी कर व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। नए निर्देश संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास और उसके सभी अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू होंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब किसी भी तरह की छुट्टी के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत करना होगा।