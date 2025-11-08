मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा में विस्तार करने और चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में 1009 पदों पर भर्ती को स्वीकृति प्रदान की गई है। ये भर्तियां मेडिकल, नर्सिंग और फिजियोथैरेपी कॉलेजों के लिए स्वीकृत की गई हैं।

    By Abhishek Rai
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 08:42:58 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 09:23:22 AM (IST)
    CG Medical jobs: छत्तीसगढ़ मेडिकल क्षेत्र में युवाओं को मिलेगा रोजगार, 1009 नए पदों पर भर्ती की स्वीकृति
    छत्तीसगढ़ में 1009 पदों पर भर्ती स्वीकृत (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. प्रदेश के 9 नर्सिंग महाविद्यालयों में 378 नए पद हुए स्वीकृत
    2. मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में 39 नए पदों पर की जाएगी भर्ती
    3. प्रदेश के 5 नए मेडिकल कॉलेजों में 300 सीटों पर भर्ती स्वीकृत

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश में 1009 नए पदों की स्वीकृति दी है। यह पद मेडिकल, नर्सिंग और फिजियोथैरेपी कॉलेजों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए युवाओं को अवसर मिलेगा।

    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए नए पदों की स्वीकृति दी गई है। राज्य गठन के समय केवल एक मेडिकल कॉलेज था। आज पूरे प्रदेश में मेडिकल, नर्सिंग और फिजियोथैरेपी संस्थानों का जाल बिछ चुका है।


    साथ ही उन्होंने कहा कि यह निर्णय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा और प्रत्येक जिले में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। इससे मेडिकल के क्षेत्र में और वेहतर कार्य होगा।

    स्वास्थ्य संस्थानों के लिए स्वीकृत पद

    • मेडिकल कॉलेज रायगढ़- 39

    • डीकेएस सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल, रायपुर- 1

    • मेडिकल कॉलेज बिलासपुर- 20

    • गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज, जगदलपुर, जशपुर, मनेंद्रगढ़ - 108 (प्रत्येक में 36 )

    • मनेंद्रगढ़, जशपुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग और जगदलपुर में नए फिजियोथेरेपी कॉलेज - 216

    • दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कुनकुरी-जशपुर में नए मेडिकल कॉलेज : 180 (प्रत्येक में 60 )

    • जांजगीर-चांपा और कबीरधाम में नया मेडिकल कॉलेज : 120 (प्रत्येक में 60)

    • सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल, बिलासपुर - 55

    • मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर (रेडियोथेरपी विभाग) - 7

    • दंतेवाड़ा, बैकुंठपुर, बीजापुर, बलरामपुर और जशपुर नर्सिंग महाविद्यालय : 210

    • नवा रायपुर, पुसौर-रायगढ़, जांजगीर-चांपा और कुरूद-धमतरी में नया नर्सिंग महाविद्यालय - 168

    स्वास्थ्य मंत्री ने जताया आभार

    स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नए पदों की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इन पदों की स्वीकृति से चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा तथा विभिन्न विशेषज्ञताओं में राज्य की क्षमता बढ़ेगी।

