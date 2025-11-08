CG Medical jobs: छत्तीसगढ़ मेडिकल क्षेत्र में युवाओं को मिलेगा रोजगार, 1009 नए पदों पर भर्ती की स्वीकृति

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश में 1009 नए पदों की स्वीकृति दी है। यह पद मेडिकल, नर्सिंग और फिजियोथैरेपी कॉलेजों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए युवाओं को अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए नए पदों की स्वीकृति दी गई है। राज्य गठन के समय केवल एक मेडिकल कॉलेज था। आज पूरे प्रदेश में मेडिकल, नर्सिंग और फिजियोथैरेपी संस्थानों का जाल बिछ चुका है।