CG News: सीएम साय की नाराजगी के बाद हटाए गए 3 जिलों के एसपी, IPS अंकिता को मिली राजनांदगांव की जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: पिछले दिनों हुए कलेक्टर-आइजी-एसपी कांफ्रेस के बाद खराब परफार्मेंस वाले तीन जिलों के एसपी को सरकार ने हटा दिया है। छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग ने सात आईपीएस अधिकारियों के तबादले के साथ नई पदस्थापना आदेश शुक्रवार को जारी किया।

गृह(पुलिस) विभाग के सचिव हिम शिखर गुप्ता के हस्ताक्षर से जारी आदेश में पहले स्थान पर राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग को रखा गया है। उन्हें जिले से हटाकर सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर पदस्थ किया गया है जबकि उनके स्थान पर शक्ति जिले की पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा को राजनांदगांव की कमान सौंपी गई है।